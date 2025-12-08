Blok3'ten sevenlerini korkutan paylaşım! Kötü haberi sosyal medyadan verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü rapçilerden Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle ilgili Instagram hesabından bir duyuru yaptı.

Konser maratonuyla neredeyse tüm Türkiye'yi gezen ünlü rapçi, Instagram'dan yayınladığı son mesajla sevenlerini üzdü. Sağlık sorunları olduğunu belirten Blok3, bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Blok3, paylaşımında ''Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye'deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Hakan Aydın, İrem Haznedar ile yaşadığı aşkla magazindeki yerini almıştı.