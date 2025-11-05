Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci imaj tazeledi! Sarışın oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok popüler yapımda yer alan ünlü şarkıcı Selin Şekerci, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim, bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

"BİRAZ DEĞİŞİKLİK İYİDİR"

Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, değişimini 'Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?' sözleriyle duyurdu.

Şekerci'nin yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isim hep övgü dolu yorumlar aldı.