Bengü, Blok3'e destek verdi: Önüne eğilin

Son dönemin en çok kazanan şarkıcılarından rapçi Blok3’ün bazı şarkıları ve albümünün Spotify’dan aniden kaldırılması, geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.

"SEVİNCİNİZ KISA SÜRDÜ"

Blok3’ün “Kusura Bakma” başta olmak üzere birçok şarkısının ve “Obsesif” albümünün dijital platformdan kaldırılması gündem olmuştu.

Blok3, yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNE EĞİLİN"

Bengü'den Blok3'e destek gecikmedi. Blok3'ü paylaşan Bengü altına da 'Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!' notunu düştü.