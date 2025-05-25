Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

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Kenan Doğulu ve Beren Saat, 2014 yılında dünyaevine girdi.

İnişli-çıkışlı bir grafikten sonra evliliklerini oturtan çift, katıldıkları bir düğünde aşka geldi.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Çeşme'deki düğünde nikah şahitliği yaptı ve bir karelerini de hayranlarının beğenisine sundu.

KENAN DOĞULU PAYLAŞTI

50 yaşındaki Doğulu, Saat ile romantik pozunu paylaştı.

Çiftin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Saat, "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"BİZ GÜLÜYORUZ"

Kenan Doğulu ise "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz.

İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3-5 kere oldu.” diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.