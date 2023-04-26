Bergüzar Korel: Laikliği rakıya indirgemeyin Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Bergüzar Korel, son olarak sosyal medyada çok konuşulan bir içki reklamına dair sitem dolu paylaşımda bulundu.

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Türkiye'yi terk edip ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti gündemden düşmüyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Korel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Korel, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamı gündemdeyken sitem dolu bir paylaşım yaptı.

"İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık"

Korel paylaşımında "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" dedi.