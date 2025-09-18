Abone ol: Google News

Bergüzar Korel'den annesi Hülya Darcan'la ilgili paylaşımı: Çok güzelsin annem

Çcuklarının eğitimi için Lonra'da yaşayan Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu annesi Hülya Darcan'ı "Çok güzelsin" notuyla paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 07:44
Kendisi gibi başarılı oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan Korel, yeni bir paylaşım yaptı.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını da paylaşan Bergüzar Korel, bu kez annesine olan sevgisini gözler önüne serdi.

"ÇOK GÜZELSİN ANNEM"

26'ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılan usta oyuncu Hülya Darcan'ı paylaşan Korel, annesine "Çok asil... Çok güzelsin annem" diye seslendi.

