Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy tatilde! Aşk tazelediler

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni rotası belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 15:14
  • Ünlü çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarını yalanladı.
  • Tatil için Üsküp'e giden çift, romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.
  • Çiftin mutlu evliliği sürüyor.

Ekranların ünlü isimlerinden Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, haklarında yazılan boşanma haberlerini geçtiğimiz günlerde kesin bir dille yalanlamıştı.

ÜSKÜP'TE AŞK

Mutlu evlilikleri devam eden ikili, tatil için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Oktay, yeni romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.

