Beyninde kitle tespit edilmişti! Şarkıcı Lara yeni imajını paylaştı

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenen Lara, son paylaşımda sevenlerini korkutmuştu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini söylemişti.

TAKİPÇİLERİNE DURUMUNDAN BAHSETMİŞTİ

Sağlık durumu hakkında açıklama yapa Lara, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir.

Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim."

Lara'nın açıklamasının ardından sevenlerinden onlarca destek mesajı geldi.

Tedavisi devam edilen Lara, hayranlarından gelen mesajların ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde tahlil sonucunu paylaşan Lara, güzel haberi vererek şunları söyledi:

"İYİ HUYLU ÇIKTI"

"Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim.

Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Tedavisine gözlerden uzak şekilde devam eden Lara, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestiren Lara, o anları takipçileriyle paylaşarak şu notu düştü:

"Kuaförüm arayıp 'Hadi ne yatıyorsun öyle evde, kalk gel yanıma. Moral depolayalım, sana yeni saçlar yapalım' dedi. Ben de kalkıp gittim. İşinin ustası, can kardeşime teşekkür ederim."