Cardi B.'den Arabistan paylaşımı: Helal B. geldi

Dünyaca ünlü müzisyen Cardi B., konser takvimi dolayısıyla Suudi Arabistan'a gitti.
Cardi B., Riyad'daki performansı öncesinde siyahlar içerisindeki elbisesi ile hayranlarını büyüledi.
"HELAL B. GELDİ"
Kombinini Instagram üzerinden sevenlerinin beğenisine sunan Grammy ödüllü rapçi, paylaşımının altına, "Merhaba Suudi Arabistan... Helal B. geldi" notunu düştü.
Cardi B. paylaştığı videoda giydiği uzun siyah eldivenleri ve omuzlarındaki kapüşonla kombinlediği, yüksek askılı, yere kadar uzanan siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
'HELAL' ELBİSESİYLE HAYRANLARINI SELAMLADI
Daha sonra hayranları tarafından Riyad'daki Solitaire Alışveriş Merkezi'nde aynı kıyafetle alışveriş yaparken görülen rapçi, hayranlarını selamlamayı unutmadı.
Cardi B., X hesabı üzerinden hayranlarına Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin, "Suudi Arabistan'da alışveriş yapacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullanmıştı.