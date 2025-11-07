Birkan Sokullu’dan “Oyunculuk kutsal mıdır?” sorusuna cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Önceki gün bir etkinliğe sevgilisi Eda Gürkaynak ile katılan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, samimi açıklamalar yaptı.

Son günlerde Dilan Çiçek Deniz’in başlattığı ve birçok ünlü ismin dahil olduğu 'Oyunculuk kutsal mıdır?' tartışmasına bir tepki daha geldi. Sokullu, bu tartışmaya esprili bir yanıt verdi.

"KİMİN OLDUĞUNA BAĞLI"

Sokullu, “Saygın bir meslek olduğu kesin. Ama kutsallığını bilemeyeceğim. Belki de kimin yaptığına bağlı. Jack Nicholson yapıyorsa mesela kutsal olabilir. Saygın bir meslek yaptığımız kesin.” dedi.