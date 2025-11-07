Abone ol: Google News

Şu sıralar tartışma konusu olan 'Oyunculuk kutsal mıdır?' sorusuna Birkan Sokullu'dan da güldüren bir cevap geldi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 13:10
Birkan Sokullu’dan “Oyunculuk kutsal mıdır?” sorusuna cevap verdi
Önceki gün bir etkinliğe sevgilisi Eda Gürkaynak ile katılan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, samimi açıklamalar yaptı.

Son günlerde Dilan Çiçek Deniz’in başlattığı ve birçok ünlü ismin dahil olduğu 'Oyunculuk kutsal mıdır?' tartışmasına bir tepki daha geldi.  Sokullu, bu tartışmaya esprili bir yanıt verdi.

"KİMİN OLDUĞUNA BAĞLI"

Sokullu, “Saygın bir meslek olduğu kesin. Ama kutsallığını bilemeyeceğim. Belki de kimin yaptığına bağlı. Jack Nicholson yapıyorsa mesela kutsal olabilir. Saygın bir meslek yaptığımız kesin.” dedi.

