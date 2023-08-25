Bot kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın son durumu Yunanistan açıklarında botla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili Ensonhaber muhabiri Tuğçenur Batan son bilgileri aktardı.

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Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etti.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı entübe edildi

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu öğrenildi.

Ensonhaber hastane önünden son bilgileri paylaştı

Ensonhaber muhabiri Tuğçenur Batan'ın aktardığı son bilgilere göre; Ali Sabancı'nın ikinci ameliyata girdiği, entübe edildikten sonra durumunun eşi Vuslat Sabancı'ya göre daha ağır olduğu öğrenildi.

