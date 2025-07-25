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Burak Özçivit'in yeni imajına Banu Alkan'dan yorum yaptı: "Zor tanıdım"

Banu Alkan, Kurtuluş Osman'dan ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giden Burak Özçivit'i tanımakta zorlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
25.07.2025 14:34
Burak Özçivit'in yeni imajına Banu Alkan'dan yorum yaptı:

Ekranların başarılı oyuncusu Burak Özçivit, uzun süredir kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı.

"TATİL BAŞLAR"

Diziden ayrılır ayrılmaz 40 yaşındaki Özçivit, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "Tatil başlar" notunu düştü.

AFRODİT ZOR TANIDI

Özçivit'in sakalsız halini görenler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. 

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da oyuncunun yeni imajına kayıtsız kalamadı.

Alkan, Burak Özçivit'in son sakalsız halini sosyal medyadan yayımlayarak, ''Siz tanıdınız mı, ben zor tanıdım.'' notunu düştü.

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