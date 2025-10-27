Burak Sergen, Dilan Çiçek Deniz'e cevap verdi: "Oyunculuk kutsal bir meslek"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde yaptırdığı estetikler ve aşk hayatıyla sık sık konuşulan ekranların ünlü güzellerinden Dilan Çiçek Deniz, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"OYUNCULUK KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL"

Oyunculukla ilgili açıklamada bulunan 30 yaşındaki oyuncu, "Herkesin her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini, herkesin her şeye cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum bilirkişi olarak. İkincisi, oyunculuk çok kutsal bir meslek değil.

Bizim işimizin de avantajları, dezavantajları var. Fakat bu kadar net sınırları olan inanılmaz kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'e bir cevap da deneyimli meslektaşı Burak Sergen'den geldi. Sergen, Deniz'e şu sözlerle itiraz etti:

"KUTSAL BİR MESLEK"

"Benim için çok kutsal bir meslek. Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği."

Dilan Çiçek Deniz, yaptığı bir başka açıklamada ifadelerine şöyle açıklık getirdi:

"Yanlış anlayanlar var. Ben işime çok saygı duyuyorum çok önemsiyorum. Çok da şanslıyım ki çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Ama oyunculuğa kutsal dediğimizde oyuncuların yaptığı bazı şeyleri meşrulaştırabiliyoruz."