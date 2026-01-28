Burcu Esmersoy'dan tüyolar: Aynada kendinize bakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

49 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, psikolojisini güçlü tutmak için yaptığı altın kuralı paylaştı.

"AYNADA GÖZLERİME BAKIYORUM"

Uyguladığı sabah rutininden bahseden ünlü isim, “Kendi kendimi iyileştirmek için araştırdım soruşturdum, ne kadar uzun zamandır aynada kendi gözlerime bakmadığımı fark ettim.

Şimdi öyle iyi bakıyorum ki kendime. Sabah uyanır uyanmaz koşarak banyoya gidiyorum, aynada kendime bakıyorum ve gözlerimin içinin güldüğünü görüyorum.

"ÇOK GÜZEL"

Sabahın 6'sında söylüyorum bunu. Şu an aynada gördüğüm şey çok güzel bir insan. Ve onunla gurur duyuyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum.” diye konuştu.