Dolandırıcılar şimdi de Mustafa Sandal'ı hedef aldı! Takipçilerini uyardı

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, şu sıralar dolandırıcılarla uğraşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 56 yaşındaki şarkıcı, yapay zeka destekli yapılan bir videosuyla ilgili açıklama yaptı.

"DOLANDIRICILIKTIR"

Takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Sandal; "Sosyal medyada dolaşan bu video, yapay zekayla yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır! Lütfen, bu videoya itibar etmeyin. Avukatıma, hukuki süreci başlatması için talimat verdim. Ben asla herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmam. Sizlere bir duyurum olursa da kendi sayfamda paylaşırım. Mağduriyet yaşanmaması adına duyurmak istedim.'' ifadelerini kullandı.