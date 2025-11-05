Buse Varol'un garip ayakkabıları sosyal medyayı salladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında evlenmişlerdi.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Şu sıralar ekranlarda yayınlanan Gelin Evi'nin sunuculuğunu yapan Buse Varol, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda 'Ölüm diyeti' yaptığını söyleyerek herkesi şaşırtan ünlü isim, şimdi de ayakkabılarıyla gündem oldu.

80 BİN TL

Buse Varol, 80 bin TL’lik toynakları andıran bir ayakkabı giydi. Ayakkabıları görenler gözlerini alamadı.