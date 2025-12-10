Çağla Şıkel'in platonik aşkı! 35 yıl sonra itiraf etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ ile hayatını birleştirmişti.

İkilinin bu evlilikte Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlatları dünyaya gelmişti. Çift, 2015 yılında boşanmıştı.

İTİRAF

Şıkel, son olarak geçmişe dair yaptığı itirafla gündeme geldi. Şıkel, konuk olduğu YouTube programında ortaöğretim ve üniversite yıllarına dair anılarını paylaşırken, yıllar önce platonik bir aşkla yazdığı şiiri açığa çıkardı.

35 YIL ÖNCE

Ünlü isim, 'O kadar tuhaf bir karşılaşmaydı ki… İçeri girince 'Ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi. 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Ben çok şaşırdım. Önce gerçekten anlamadım, üzerinden 35 yıl geçmiş hatırlayamadım. İsmini söyleyince arkadaşları hatırladım. Yanına gidip sohbet ettim sonrasında.' diyerek duygularını dile getirdi.

Şaşkınlığı ve sevinci bir arada yaşayan Şıkel, 35 yıl sonra kapısını çalan bu beklenmedik buluşmanın “çok özel ve şaşırtıcı” olduğunu belirtti.