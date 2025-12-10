Fin kökenli Pamela Anderson soyadı değişikliği istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü yapımlardan 'Sahil Güvenlik' yıldızı Pamela Anderson, soyadını değiştirmek istiyor.

Aldığı kararla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, son röportajda, aile soyadını alarak Finlandiya köklerini daha çok kucaklamak istediğini açıkladı:

"İZİN VERMİYORLAR"

“Bazen Pamela Anderson olmak istemiyorum. Pamela Hyytiäinen olmak istiyorum" diyen ünlü yıldız, "Soyadımı değiştirmek isterdim ama izin vermiyorlar.” diye ekledi.

Anderson'ın, Fin büyükbabası Herman Hyytiäinen ile çok yakın olduğu biliniyor.