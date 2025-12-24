Abone ol: Google News

Çağla Şıkel rahatsızlandı! Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Rahatsızlandığı için ekranlarda olamayan Çağla Şikel, sosyal medya hesabından durum bilgisi verdi.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 07:39
  • Çağla Şıkel, kas spazmı nedeniyle rahatsızlandı.
  • Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda durumu hakkında bilgi verdi.
  • "Azıcık durmam gerekiyormuş" diyerek hayranlarına seslendi.

Ekranlarda her gün program yapan manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde kitabı için imza günü yapmıştı.

Şıkel, bugün rahatsızlandı. Kas spazmı geçirdiği açıklanan ünlü manken, bugün evinde hasta yatağından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

"DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağla Şıkel rahatsızlığıyla ilgili bilgi vererek, "Ben de sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş." ifadelerini kullandı.

