Çağla Şıkel rahatsızlandı! Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Ekranlarda her gün program yapan manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde kitabı için imza günü yapmıştı.

Şıkel, bugün rahatsızlandı. Kas spazmı geçirdiği açıklanan ünlü manken, bugün evinde hasta yatağından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

"DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağla Şıkel rahatsızlığıyla ilgili bilgi vererek, "Ben de sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş." ifadelerini kullandı.