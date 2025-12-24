Cristiano Ronaldo paraya kıydı! Müstakbel eşi Georgina Rodriguez'e villa aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sadece kariyerindeki başarıları değil özel hayatıyla da konuşulan Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'le evlilik hazırlığında.

2016 yılından itibaren birlikte olan Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etmişti.

JESTİ BİTMİYOR

Georgina Rodriguez için 5 milyon dolarlık tektaş tercihi yapan Cristiano Ronaldo, bu sefer devasa jestiyle magazin gündemini salladı.

Ünlü futbolcunun, Orta Doğu'da Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'nda iki lüks villa aldığı öğrenildi. Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtilirken, mülklerden birinin üç yatak odalı ve aile yaşamına uygun şekilde planlandığı, diğerinin ise iki yatak odalı olduğu aktarıldı.