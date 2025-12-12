3,5 aylık evlilikte kriz var! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişkilerini devam ettiren Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katılmıştı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası ortaya çıktı. 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Erbil de nikâh fotoğraflarını kaldırdı. Çiftin boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

KRİZ ÇOK

Altıncı evliliğini yapan Erbil, geçen günlerde ise katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti.

"HEPSİNİ ALDATTIM"

Ünlü şovmenin "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım." dediği kişinin, 2001'de evlenip 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.

Bu sözlerin ardından eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan, evi terk etmişti. Ünlü şovmen, eşinden canlı yayında özür dilemişti. Ceylan da evine dönmüştü.