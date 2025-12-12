Burcu Esmersoy evliliğini anlattı: Allah yüzüme güldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünü sunucu ve Influcer Burcu Esmersoy, 2023 yılında kendisinden 16 yaş küçük Nazım Akmandil ile İtalya'da hayatını birleştirmişti.

Katıldığı özel bir davette basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sunucu, üçüncü evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Mutluluğu yüzünden okunan Esmersoy, aşk dolu sözleriyle dikkat çekti.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü" diyerek duygularını dile getiren Esmersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"EN GÜZEL YILLARIM"

"Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum."

