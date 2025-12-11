Cemal Can Canseven’den yıllar sonra gelen Survivor itirafı: "Elenmek istedim"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve ünlü bir isim haline gelen sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Canseven'den yıllar sonra yarışma itirafı geldi. Yakın arkadaşı Danla Bilic'in Youtube kanalına konuk olan fenomen isim bir daha yarışmaya katılmak istemediğini dile getirdi.

"DOĞAL OLMAZ"

Cemal Can Canseven, "Survivor'ı çok seviyorum. Survivor'a bir daha gider mi? Büyük konuşmayayım çünkü Survivor'a bir daha gitmem. Çünkü yapabileceğim her şeyi yaptım. Tüm serüvenin en sonunda kupa da aldım. Bir daha gitsem doğal olmaz gibi hissediyorum." dedi.

Survivor'a gittikten sonra çok zorlanan ve elenmek için plan yapan Canseven şu ifadeleri kullandı:

"İlk ay delirdim, ikinci ay oradan gitmek için bir sürü şey yaptım. Ondan sonra farkındalık geldi, oraya alıştım. İlk ay Survivor'da süreç çok uzun ucunu göremiyorum. Bir dakika bir saatmiş gibi geliyor.

"BENİ DESTEKLEMESİNLER"

Fatma diye arkadaşım var sakatlandı. Fatma gitti, ardından dedim ki 'Fatma, annemlere, Danla'ya ulaş de ki; Can burada olmak istemiyor. Beni desteklemesiler. Annemler SMS atıyordur biliyorum, ben buradan dönmek istiyorum. İsteyerek elenme yok orada.

Sen Fatma dön Türkiye'ye Danla'ya de ki 'Can'a destek yapma.' Danla da bu sefer Fatma ile kavga ediyor. Demiş ki Fatma'ya 'Sen benim arkadaşımı orada elemek mi istiyorsun?"