Hadise merdivenlerde poz verdi! Sırtındaki dövmeye yorum yağdı

Yazı konser maratonuyla geçiren ünlü şarkıcı Hadise, kendini dinlenmeye almıştı.

Sahnelerde olmasa da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hadise, yine kendisinden söz ettirmeyi başardı.

"DÜN GECEDEN"

Bir etkinliğe katılan 40 yaşındaki güzel isim, 'Dün geceden' paylaşımı yaptı. Siyah şık elbisesiyle hadise olan güzel ismin ayrıca dövmesi dikkat çekti.

Sırtındaki yazı ve kelebekli dövmeyi de paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, binlerce beğeni ve yorum aldı.