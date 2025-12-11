Reyhan Karaca'yı takipçileri kızdırdı! Gelen mesajı yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

90'lı yılların en popüler isimlerinden biri olan Reyhan Karaca, 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla ünlenmişti.

Yıllar geçse de hala şarkıları severek dinlenilen ünlü isim, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Karaca, bir takipçisinin kendisin attığı, "140 bin lira zekat verir misin?" mesajını Instagram hesabından paylaşarak, "Emrivakinin böylesine ne denir ki? Kredi kartına taksit olur mu acaba?" notunu düştü.

"VALLAHA BURAMA GELDİ"

Ünlü şarkıcı aynı zamanda, "Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım!" ifadelerini kullandı. Reyhan Karaca'nın sitem dolu sözleri kısa sürede dikkat çekti.