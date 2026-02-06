Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı'nın yanına uçtu! Aşkını yalnız bırakmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel, aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.

BLOK3 İDDİASI VARDI

Güzel oyuncunun, 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

YARIŞ PİLOTU

Cemre Baysel'in, milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Baysel, Asian Le Mans Series kapsamında Dubai'de cumartesi ve pazar günleri piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.

"KİMLER GELMİŞ"

Cemre Baysel'in ziyaretini paylaşan Cem Bölükbaşı, gönderisine; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış." notunu düştü.