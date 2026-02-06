Ferdi Tayfur'un torunu konuştu: Utanıyorum sizden

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ailesi, miras yüzünden karşı karşıya gelmişti.

Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan menedildiği belirtmişti.

Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış; kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

Tuğçe Tayfur ardından iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak bu yolda ona destek olmalarını istemişti.

Tuğçe Tayfur son olarak, ablaları ve ağabeyiyle babasının mezarını ölüm yıl dönümünde ziyaret etti. Bu ziyarete Ferdi Tayfur’un Timur Turanbayburt’tan olan torunu Emirhan Turanbayburt’tan, sert bir yanıt geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine yaşarken küfrettiğini belirterek şunları söyledi:

"PARA İÇİN"

“Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız.”