Ceren Arslan'ın Türk bayrağı isteği kabul edilmemişti! Görüntüler ortaya çıktı

Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü güzel, yarışmanın ilk gününden beri gerek güzelliği gerek paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

İZİN VERİLMEDİ

Tayland’da yarın yapılacak final gecesi öncesi ilk olarak ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan, Osmanlı motifleriyle bezeli elbisesiyle beğeni topladı. Eline çizdiği Türk bayrağı ile dikkat çeken 26 yaşındaki Ceren Arslan, ardından da vücudunu saran altın renkli bir elbise giydi.

Ceren Arslan'ın, sahnedeyken destekçilerinden birinin elindeki Türk bayrağını istediği, fakat güvenlik tarafından izin verilmediği anlar ortaya çıktı.