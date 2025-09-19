Çılgın Sedat'tan Survivor açıklaması: "Bu sezon efsane olacak"

Survivor All Star 2025 sezonunda yer alan şarkıcı Çılgın Sedat, yarışma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fransa'da yaşayan Çılgın Sedat, yarışmaya bu sezon katılıp katılmayacağını konusunda konuştu.

Yarışmayla ilgili bildiği sürprizleri söylemekten çekinen Çılgın Sedat, "Beni ne zaman çağırsa Acun Ağabey, seve seve Survivor'a giderim. Zoru başarmayı seviyorum, ilk defa söyleyeceğim kimse bilmiyor. Ben orada gizli 25 gün oruç tuttum.

"BU SEZON EFSANE"

Bende bu sene müthiş bir sakinlik vardı. Çünkü giderken eşime söz verdim. 2017'de çok kavga etmiştim. Geçti bitti benim orada kaldı. Bu sezon efsane olacağını söyleyeyim." açıklamasında bulundu.