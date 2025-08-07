CZN Burak, bir kez daha kalpleri fethetti

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, ‘‘En Güzel Bağ Sevgidir’’ sloganıyla birçok kalbe dokunuyor.

CZN Burak, bu defa kendisiyle görüşmek isteyen ve yanık tedavisi gören çocuklarla buluştu.

ONLARA YEMEK YAPTI, KALPLERİ FETHETTİ

"Kardeşlerimi ziyarete geldim" diyen Özdemir, tüm vaktini çocuklarla geçirdi ve ortaya kalpleri ısıtan anlar çıktı.

O anları izleyenler Şef Özdemir'i davranışından dolayı tebrik etti.

Çocuklarla şarkılar söyleyen ve yemekler yapan Özdemir, hesabından da o anlara dair bir video yayınladı.