Buse Terim'in Sevgililer Günü planı: Baş başa olacağız

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, evlilikleri süresince iki kız çocuğu sahibi olmuş; ilk kızları Nil 2016'da, ikinci kızları Naz ise 2018 yılında dünyaya gelmişti. Ancak ünlü çiftin mutlu gittiği bilinen evliliği geçtimiz yıl bitmişti.

BUSE AŞIK OLDU

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, önceki gün bir davette görüntülendi. Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra Batu Son ile yeni bir aşka başlayan Terim, "Çok mutluyuz, her şey çok güzel gidiyor. Sevgililer Günü için özel bir program yapmadık ama baş başa bir yemek yiyeceğiz." dedi.