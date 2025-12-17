Derya Uluğ annelik açıklamasıyla dikkat çekti: Doğurmakla olmuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Okyanus' 'Yansıma' 'Sana Çıkıyor Yollar' 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla pop müziği altüst eden başarılı şarkıcı Derya Uluğ, kısa sürede adını duyurmuştu.

10 yıldır meslektaşı Asil Gök ile mutlu bir ilişki sürdüren Derya Uluğ, evlilik ve annelikle ilgili samimi açıklamalarıyla gündem oldu.

Aşklarının sağlam olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, annelik konusundaki çekincelerini dile getirdi.

"EVLİLİK HESABI YAPMIYORUZ"

Evlilikle ilgili düşüncelerini dile getiren Uluğ, “Bizde aşk, sevgi zaten var, inşallah olur. Biz öyle şeylerin hesabını çok yapmıyoruz, iyiyiz mutluyuz.” dedi.

Annelik hakkında ise “Doğurmakla kalsaydı, bugüne kadar 5 çocuğum olurdu. Çocuğu doğru büyütebilmenin sorumluluğu beni korkutuyor.” dedi.