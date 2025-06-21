Derya Uluğ’'dan anoreksiya itirafı geldi

23 kiloya kadar düşen ve uzun süredir anoreksiya nervoza tedavisi gören Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Candan'ın genç yaştaki vefatı sonrası şarkıcı Derya Uluğ'dan da bir paylaşım geldi.

Derya Uluğ, paylaşımında kendi deneyimlerini şu sözlerle aktardı;

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum.



Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan, bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekânı cennet olsun.