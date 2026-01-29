Dilan Çıtak ABD yerleşti iddiası! Açıklama yapıp tarih verdi

Survivor 2026 macerası sadece 17 gün süren türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın elendikten sonra Amerika'ya yerleştiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıtak, Miami'ye yerleşti haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

AMERİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Instagram'dan peş peşe paylaşım yapan şarkıcının ABD'nin Florida eyaletinde Miami'de olduğu ortaya çıktı. Çıtak, basında çıkan Amerika'ya yerleşti iddialarına yanıt verdi.

"DÖNECEĞİM"

Konuyla ilgili Instagram paylaşım yapan Çıtak, mesajında; ''Arkadaşlarım, dostlarım Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik Miami arası 2 saat olunca Survivor sonrası 2 gün de burada tatil yapayım diye geldim iyi gelir diye. Sonradan konser teklifleri aldık bu sebeple tatil uzadı konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak sonrasında 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür'' ifadelerini kullandı.

Adaya veda eden Çıtak, konseydeki veda konuşmasında duygusal anlar yaşamıştı.

"ÇOK ERKEN GİDİYORUM"

Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim; ''Çok erken ama gidiyorum. Hem mutluyum hem mutsuzum. Bugünkü yarışı gerçekten çok kazanmak istedim. Çok güzel bir 17 gün geçirdim. Ben çok dışlanmıştım belli bir kesim tarafından. Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız. O yüzden size çok büyük bir saygı duyuyorum. Ben çünkü malumunuz. Hatta hep derim Acun Ilıcalı amcam olsa diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Bana Dilan olarak sahip çıktığınız için. Umarım tekrar yollarımız kesişir'' ifadelerini kullanmıştı.