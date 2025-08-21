Abone ol: Google News

Dilan Çıtak'ın evliliğinde kriz var iddiası! Eşi Levent Dörter'i takipten çıktı

İbrahim Tatlıses'in aürekli bir olayla gündeme gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak’ın sosyal medyadaki imalı paylaşımı ve eşini takipten çıkarması, boşanma iddialarını gündeme getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 15:38
Dilan Çıtak'ın evliliğinde kriz var iddiası! Eşi Levent Dörter'i takipten çıktı

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek gözaltına alınmış daha sonra da serbest bırakılmıştı.

Çıtak, bu sefer de evliliğiyle gündemde. Eşiyle boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Çıtak, soyadı hamlesiyle bir kez daha gündem oldu.

HER ŞEYİ SİLDİ

Çıtak’ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle daha da alevlendi. Çıtak, eşi Levent Dörter’in soyadını profilinden kaldırarak, boşanma dedikodularına neden oldu. Üstelik, Dörter’in de Çıtak’ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, bu iddiaları güçlendirdi. 

Magazin Haberleri