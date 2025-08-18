Dilan Polat, yardımcısı Şule ile kavga etti: "Ben senin patronunum"

Cezaevinden çıktığı zaman sosyal medyadan uzak duracağını söyleyen ünlü fenomen Dilan Polat, bu sözünü tutamadı.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Polat'ın evinde olaylar bitmiyor. Evinin her anını yayınlayan ünlü fenomen, son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

ŞULE İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sınır dışı edilen yardımcısı Şule'yi geri getirebilmek için 'elimden geleni yapıyorum' diyen ve daha sonra Şule'nin dönmesiyle mutluluktan havaya uçan Dilan Polat pişman oldu.

Dava süresince evin ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen yardımcısı Şule ile Dilan Polat birbirine girdi.

"PATRON BENİM"

Dilan Polat yardımcısının mesajlarını paylaşarak "Sen benim patronum değilsin" dedi. Hızını alamayan Polat bağıra çağıra ağzına geleni söyledi.

"BENİ TEHDİT EDİYOR"

Fenomen "Bu kadar hadsizlik o kadar fazla ki; cidden çalışmak istemiyor, gelmek istemiyor zoraki geliyor ama cidden pardon derler adama yani. Sen zaten çoktan kafana Dubai'ye gitmeyi göze almıştın, sen zaten giderken bunu planlamıştın! Hadi ya hadi... Bu alenen beni tehdit ediyor. Senin karşında kim var ya sen beni elinde oynatıyorsun.

"YAZIK YAZIK"

Sen benim evime gelen birine karışamazsın. G.tümü yırttım ortadan ikiye çalışma izni alacağım diye, niye yırttım kendimi. Yazık yazık" dedi.