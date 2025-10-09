Doğumu bekliyor! Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda pozlar geldi

'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturMUŞTU.

Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.

Mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde ilk bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

BEBEK GELİYOR

Eşi Çağrı Çıtanak ile kumsalda kot pantolon ve beyaz gömlek temalı pozlar veren güzel oyuncu sosyal medya hesabından yayınladı.

Evliliğinin 3. yılını kutlayan oyuncu "3 yıl, üçümüz... Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine…" notunu yazdı.