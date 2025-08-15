Düğünde hamile olduğu iddia edilmişti! Sitare Akbaş açıklama yaptı

Fenomen yapımlardan Akasya Durağı' dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde güzel haberi sosyal medyada duyurmuştu. 36 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sevgilisi, müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile nişanlandığını paylaşmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da hayatlarını birleştirdi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Düğün sonrası yayılan hamilelik iddialarına yanıt veren Sitare Akbaş, 'Hamile olduğum için evlendik' söylentileri hakkında şunları söyledi: 'Benim üzerimden 'hamile' diye yazıldığı için mi cevap verebilir miyim? Şöyle söyleyeyim, belki öyle de olabilirdi, böyle bir kararla da evlenebilirdik ama gerçekten öyle bir şey yok. Eğer olursa, alnımızın akıyla ve göğsümüzü gere gere söyleriz ama şu an gerçekten yok.' şeklinde açıklamada bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Akbaş, nikahtan günler sonra düğünlerinden yeni fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİZ ERDİK MURADIMIZA"

Oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuru alan fotoğraflarına, 'Biz erdik muradımıza, sizler çıkın kerevetine. Gecemize güzellik katan, sevgimizi ve neşemizi bizimle paylaşan değerli ailelerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz.' notunu ekledi.

Çiftin yeni fotoğraflarına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi.