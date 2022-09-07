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- Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı
Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı
Ebru Cündübeyoğlu'nun Güçlü Mete ile olan 19 yıllık evliliği tek celsede bitti.
- Haber Merkezi
- 07.09.2022 - 15:08
- Güncelleme : 07.09.2022 - 15:10
Senden Daha Güzel dizisinde rol alan oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti.
19 yıl sürdü
19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.
1 çocukları var
Yıllar süren evlilik tek celsede bitti.Yolları ayrılan ikilinin, Duru adında kızları var. İkilinin boşanma davası, dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.