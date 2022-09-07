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    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı

    Ebru Cündübeyoğlu'nun Güçlü Mete ile olan 19 yıllık evliliği tek celsede bitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 15:10
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    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı

    Senden Daha Güzel dizisinde rol alan oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti.

    19 yıl sürdü

    19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

    1 çocukları var

    Yıllar süren evlilik tek celsede bitti.Yolları ayrılan ikilinin, Duru adında kızları var. İkilinin boşanma davası, dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.

    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı #1

    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı #2

    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı #3

    Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı #4


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