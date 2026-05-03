Ünlü oyuncuların dudak uçuklatan ücretleri yapımcıları zorluyor

Türk dizileri, dünya çapında da büyük ilgi görüyor.

Birçok ülkeye satılan diziler sayesinde oyuncular daha fazla tanınma imkanı da buluyor.

Ancak bu popülerlik, oyuncuların bölüm başı ücretlerini ikiye katlıyor.

YAPIMCILAR İSYAN ETTİ

Dizi sektöründe artan maliyetlere oyuncuların aldığı ütopik rakamların eklenmesi, yapımcıları da isyan noktasına getirdi.

Bir bölümün 20-30 milyon TL civarında değişen maliyetleri ile bazı diziler gelecek sezon ekrana veda edebilir.

Bu ihtimal dahilinde de oyunculardan ücretleri için fedakarlık istenecek.

OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK

Kanalların devreye girmesiyle, oyunculardan da ücretlerinde indirim istenecek.

İddialara göre, birçok yapım firması, projelerinde oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istemeye başlayacak.

BÖLÜM BAŞINA SERVET KAZANIYORLAR

Kenan İmirzalıoğlu, Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu gibi isimler, bölüm başına adeta servet kazanıyor.

KİM NE KADAR KAZANIYOR

Ensonhaber olarak daha önce derlediğimiz haberlerden yola çıkarak bazı ünlü isimlerin kazançları şöyle;

KENAN İMİRZALIOĞLU

4,5 milyon TL

AFRA SARAÇOĞLU

2,5 milyon TL

ÇAĞATAY ULUSOY

3,25 milyon TL

DEMET ÖZDEMİR

2 milyon TL

BARIŞ ARDUÇ

3,5 milyon TL

HANDE ERÇEL

1,75 milyon TL

OZAN AKBABA

1,5 milyon TL

SİNEM ÜNSAL

1 milyon TL

AKIN AKINÖZÜ

1,5 milyon TL

SERRA ARITÜRK

750 bin TL

MERT RAMAZAN DEMİR

2,5 milyon TL

MİRAY DANER

850 bin TL