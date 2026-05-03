Ünlü oyuncuların dudak uçuklatan ücretleri yapımcıları zorluyor
Bölüm başı bazı oyuncular 4.5 milyon TL'ye yakın ücret alırken son zamanlarda dizilerde artan maliyetlerle yapımcılar devreye girdi ve indirim istemeye başladı.
Türk dizileri, dünya çapında da büyük ilgi görüyor.
Birçok ülkeye satılan diziler sayesinde oyuncular daha fazla tanınma imkanı da buluyor.
Ancak bu popülerlik, oyuncuların bölüm başı ücretlerini ikiye katlıyor.
YAPIMCILAR İSYAN ETTİ
Dizi sektöründe artan maliyetlere oyuncuların aldığı ütopik rakamların eklenmesi, yapımcıları da isyan noktasına getirdi.
Bir bölümün 20-30 milyon TL civarında değişen maliyetleri ile bazı diziler gelecek sezon ekrana veda edebilir.
Bu ihtimal dahilinde de oyunculardan ücretleri için fedakarlık istenecek.
OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK
Kanalların devreye girmesiyle, oyunculardan da ücretlerinde indirim istenecek.
İddialara göre, birçok yapım firması, projelerinde oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istemeye başlayacak.
BÖLÜM BAŞINA SERVET KAZANIYORLAR
Kenan İmirzalıoğlu, Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu gibi isimler, bölüm başına adeta servet kazanıyor.
KİM NE KADAR KAZANIYOR
Ensonhaber olarak daha önce derlediğimiz haberlerden yola çıkarak bazı ünlü isimlerin kazançları şöyle;
KENAN İMİRZALIOĞLU
4,5 milyon TL
AFRA SARAÇOĞLU
2,5 milyon TL
ÇAĞATAY ULUSOY
3,25 milyon TL
DEMET ÖZDEMİR
2 milyon TL
BARIŞ ARDUÇ
3,5 milyon TL
HANDE ERÇEL
1,75 milyon TL
OZAN AKBABA
1,5 milyon TL
SİNEM ÜNSAL
1 milyon TL
AKIN AKINÖZÜ
1,5 milyon TL
SERRA ARITÜRK
750 bin TL
MERT RAMAZAN DEMİR
2,5 milyon TL
MİRAY DANER
850 bin TL