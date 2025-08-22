Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Ebru Gündeş, bu kez eşiyle gündeme geldi.
Kısa bir süre önce Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, eşinin gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadı.
Gündeş'in eşi Murat Özdemir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK...
Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerinde de hakimiyet kurmaya çalıştığı iddia edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.
Özdemir'in adliyeye sevk edilmesinin ardından soruşturma kapsamında yeni isimlerin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.