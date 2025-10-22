Elif Buse Doğan'dan 'Ebru Gündeş'in yuvasını yıktı' iddialarına yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de nikâh masasına oturan Ebru Gündeş'in mutluluğu kısa sürdü. Çiftin evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı.

İhanet söylentilerine birlikte verdikleri pozla 'mutluyuz' mesajı veren Ebru Gündeş, geçtiğimzi haftalarda sosyal medya hesabından iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Boşanma sonrası iddialara göre, Murat Özdemir, şarkıcı Elif Buse Doğan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta öyle ki Murat Özdemir, sevgilisinin sahne aldığı mekanda onu dinlemeye bile gitmişti.

YALANLADI

Aşk iddialarının ardından şarkıcı Elif Buse Doğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Doğan, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak ''Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum.

"İFTİRA"

Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.'' açıklamasında bulundu.