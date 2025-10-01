Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj

Ebru Gündeş'in yüzü, son evliliğinde de gülmedi...

Gündeş, gözlerden uzak ilişki yaşadığı Murat Özdemir ile Şubat 2024 tarihinde dünyaevine girdi.

Ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve ünlü isim geçtiğimiz günlerde boşanacağını açıkladı.

UZAKTAN BOŞANDI

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi gerçekleştirildi.

Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma, tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Gündeş, boşanmanın ardından imajında radikal bir değişikliğe gitti.

Ünlü şarkıcının paylaşılan son fotoğraflarında gençleşmiş ve farklı bir görünüme kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, sosyal medyada gündem yarattı.

Takipçileri, “Adeta yeniden doğmuş” ve “Her zamankinden daha güzel” yorumlarıyla Gündeş’in yeni tarzına övgüler yağdırdı.