Ebru Polat adliye kombinini eleştirenlere cevap verdi:

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, avukatlık mesleğine döndüğünü açıklamıştı.

Ebru Polat, "Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı" demişti.

ADLİYE TARZI ELEŞTİRİLDİ

Adliyeden paylaşım yapan Polat, topuklu ayakkabıları, cübbesi ve eşofmana benzeyen takımıyla dikkat çekti. Polat'ın kombini eleştiri de aldı. Bir kısım “adliyeye bu kıyafetle gelinmez” yorumlarında bulundu.

Ebru Polat ise gelen eleştirilerden rahatsız oldu ve ağzını bozdu:

"EĞİTİMLİ CAHİL"

“Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek 3-5 avukat kişi. Sanki bikini giyip geldim a... Eğitimli cahil… Sen git o engelli raporu nasıl veya neden alındı önce onu sorgula!”