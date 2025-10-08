Abone ol: Google News

Eda Ece kızı Mina İpek ile ilgileniyor! Oyun grubuna gittiler

İlk kez anne olan ünlü oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek ile yakından ilgileniyor. Mina'nın annesine benzerliği gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 11:19
Uzun zamandır bir dizide rol almayan Eda Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi.

Düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızına kavuşmuştu. İlk kez anne-baba olan ünlü çift, bebeklerine Mina İpek adını verdi.

"TATLILIK"

Ece, daha önce yüzünü göstermediği minik kızını oyun grubuna götürdü. Ünlü oyuncu, ilk olarak Mina İpek'in boya yaptığı anları paylaştı.

Ardından kızının köpükleri yakalamaya çalıştığı anı fotoğraflayan Ece, "Tatlılık" notunu düştü.

