Emel Müftüoğlu'ndan doğum günü yorumu: "Aptallar kutlar"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en çok dinlenilen şarkıcılarından Türk pop müziğinin usta ismi şarkıcı Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz gün 64'üncü yaş gününü kutladı.

64'Ü KUTLADILAR

Emel Müftüoğlu, Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

"BİRAZ DAHA YAKLAŞTIK ÖLÜME"

Oktay Kaynarca, Deniz Seki ve Ercan Saatçi birçok ünlü isim bu gecede buluştu. Ünlü şarkıcı, "Doğum günü kutlamayı hiç sevmiyorum. Çünkü bence aptalların işi. Ne o öyle 'biraz daha yaklaştık ölüme hadi bakalm' der gibi olur mu öyle şey! Üzülmek ağıt yakmak lazım" ifadelerini kullandı.