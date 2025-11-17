Engin Altan Düzyatan Dubai'ye yerleşti! Türkiye'i terk etme sebebi gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birkaç haftadır ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in torunu eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’ye taşındığı iddiaları gündemdeydi.

Türkiye'yi terk edip ailesiyle yurt dışına yerleşme kararı alan ünlü oyuncudan sonunda açıklama geldi.

Bir etkinlikte ilk kez konuşan Düzyatan, taşınma kararının tamamen çocuklarının eğitimi için alındığını belirtti. Emir Aras ve Alara’nın Dubai’de okula başladığını söyleyen başarılı oyuncu, kararın nedenini şu sözlerle anlattı.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN

"Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler."

Ünlü çiftin Dubai kararını, bazı sosyal medya kullanıcıları eleştirdi.

Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar da iki çocuğuyla yıllardır Dubai'de yaşıyor.