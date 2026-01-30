Eşinin ölümünden etkilendi! Dolly Parton kendi cenazesini planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolly Parton, daha 18 yaşındayken ilk görüşte vurulduğu ve tam da 60’ıncı evlilik yıl dönümlerine kısa bir süre kalmışken kaybettiği eşi Carl Dean'in yokluğuna hala alışamadı.

80 YAŞINDA

80 yaşındaki efsane şarkıcı Dolly Parton, dışarıya karşı güçlü görünmeye çalışsa da geçen yıl kaybettiği 49 yıllık eşi Carl Dean’in ardından bir türlü toparlanamadı.

Enerjisini korumaya çalışsa da ilerleyen yaşıyla birlikte sağlık problemleri de yaşamaya başlayan Dolly Parton’ın, sessiz sedasız kendi cenazesine hazırlandığı ve etrafındakilere kendisine yakışacak bir tören hazırlamalarını söylediği konuşuluyor.

"BÖYLE GİTMEYİ UMUYORUM"

Efsane şarkıcı için aslında bu yeni bir durum değil… Dolly Parton, hep ölmekle ve kendi ölümüyle ilgili şakalar yapmasıyla nam salmıştı. Ünlü şarkıcı bir keresinde “Bir gün sahnede bir şarkının ortasında aniden ölmeyi umuyorum. Böyle gitmeyi umuyorum.” demişti.