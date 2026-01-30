Yıllar sonra Survivor'a giden Doğuş'u eşi geri çağırdı

Geçtiğimiz haftalarda Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına şarkıcı Doğuş da katılmıştı. Yarışmada kıyasıya mücadele devam ederken Doğuş'un eşi, açıklamasıyla dikkat çekti.

Adada mücadele veren Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı, eşine çağrıda bulundu.

"ÇOCUKLAR AĞLIYOR"

Ünlü isim, eşiyle ilgili şunları söyledi: "Galibiyet sonuna kadar gitse de ben artık diyorum ki kurban olayım geri gel. Çünkü çocuklar çok ağlıyor. Ve ben de başlıyorum onları sakinleştirmeye. Bu onların dersine, gündelik hayatlarına çok ciddi tesir ediyor. İnanın ki bilseydim, yalvarırdım gitme diye. Ama bu da onun kendi işidir, ben onun işlerine de karışmam."

2014'te evlenen Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ve Doğuş'un, 2016'da Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları dünyaya gelmişti.