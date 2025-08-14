Abone ol: Google News

Eski futbolcu İlhan Mansız sporda: "Her yaş için bir şınav"

Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden eski futbolcu İlhan Mansız, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Spor yaptığı anları yayınlayan Mansız, şınav çektiği anları yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 12:08
Eski futbolcu İlhan Mansız sporda:

Şimdilerde sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla gündemde olan emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Imre Leon'u kucaklarına almıştı.

Sık sık mutlu aile fotoğrafları yayınlayan İlhan Mansız, 50 yaşına bastı.

"HER YAŞ İÇİN BİR ŞINAV"

Doğum gününde de sporu aksatmayan ünlü isim, şınav çektiği anları takipçileriyle paylaştı. Bir çocuk babası Mansız, spor videosuna "Eskiden her yaş için bir mum vardı şimdi ise bir şınav." notunu düştü.

50 yaşında kaslarını konuşturan Mansız, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

